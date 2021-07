DAX höher erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Wirksamkeit von CureVac-Impfstoff in finaler Analyse niedrig -- Nordex besorgt sich über Kapitalerhöhung frisches Geld

Werbung

Der deutsche Leitindex dürfte höher in den Donnerstagshandel gehen. Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 0,4 Prozent stärker bei 15.593 Punkten gesehen. Am Mittwoch schloss er 1,02 Prozent tiefer bei 15.531,04 Punkten. Der TecDAX dürfte am Donnerstag ebenfalls freundlich starten. Er beendete den Vortageshandel mit einem Abschlag von 1,15 Prozent auf 3.564,07 Zähler. Für den Start in das am heutigen Donnerstag beginnende zweite Börsenhalbjahr rechnen Experten mit steigenden Notierungen. Rückenwind dafür liefern auch gute Vorgaben aus den USA, wo die Indizes am Mittwoch teilweise neue Rekorde aufstellten. Mit einer heutigen Aufwärtsbewegung würde sich das Auf und Ab im deutschen Leitindex weiter fortsetzen. Händler sprechen davon, dass bei nachgebenden Kursen immer wieder rasch Käufer an den Markt kämen.





Die europäischen Aktienmärkten werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 4.83 Puntken. Am Mittwoch ging er 1,05 Prozent schwächer bei 4.064,30 Indexeinheiten in den Feierabend. Für den Start in den Donnerstagshandel erwarten Marktbeobachter steigende Notierungen. Im Blick stehen heute konjunkturseitig die deutschen Einzelhandelsumsätze, die im Mai kräftig gestiegen sind, sowie die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Daneben wird auch das Treffen der OPEC+ von den Börsianern genau beobachtet.





Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nahezu unverändert und kletterte daraufhin ins Plus. Zum Schluss blieb ein Aufschlag von 0,61 Prozent auf 34.502,51 Punkte an der Kurstafel stehen. Der NASDAQ Composite tendierte derweil schwächer und beendete den Mittwochshandel 0,17 Prozent leichter bei 14.503,95 Zählern, nachdem er zum Start schon leicht nachgegeben hatte. Die mancherorts wieder steigenden Corona-Infektionszahlen dämpften laut Händlern das zuletzt gewachsene Vertrauen in eine Erholung der Weltwirtschaft. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weltweit ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag fällt der Bericht des Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP durchwachsen aus. So hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft zwar deutlich abgeschwächt, jedoch nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Derweil fiel der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Juni auf 66,1 Punkte zurück - zuvor wurde ein Wert von 70,0 Punkten erwartet.