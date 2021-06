Walisischer Landwirt nutzt Kuhdung für Ether-Mining

• Nachhaltiges Krypto-Mining mittels Kuhdung• Walisischer Landwirt nutzt Biogas-Anlage zum Schürfen der Kryptowährung Ethereum• Weitere Landwirte an nachhaltigem Krypto-Mining mittels Kuhdung interessiert

Nachhaltiger Krypto-Trend

Das Interesse an Kryptowährungen und der ihnen zugrundeliegenden Blockchain-Technologie ist weiterhin ungebrochen. Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten Mining von Kryptowährungen, bei dem User die Rechenleistung ihres Computers oder eines speziellen Netzwerks zur Verfügung stellen, um kryptografische Aufgaben zu lösen, durch die neue Blöcke in der Blockchain generiert werden. Kryptografische Aufgaben dienen der Sicherstellung der Gültigkeit eines Blocks in der Blockchain, da sie den Aufwand widerspiegeln, der zur Lösung der Aufgabe und somit zur Erzeugung eines gültigen Blocks aufgewendet werden musste. Der Mining-Prozess ist somit nicht nur aufwendig, sondern auch energieintensiv, was viele Miner zum Nachdenken bringt.

Darunter auch Philip Hughes, der einen Trend in seiner Region auslöste, indem er begann, den Strom, der zum Schürfen der Kryptowährung Ethereum benötigt wird, durch seine Biogas-Anlage zu generieren, die mit dem Dung seiner Kühe betrieben wird. Laut Berichten des britischen Fernsehnetzwerks BBC zeigten bereits weitere Kollegen Interesse an diesem Konzept.

Strom durch erneuerbare Energien für Krypto-Mining

Philip Hughes schwört auf Nachhaltigkeit. Gegenüber der BBC gibt er an, dass sowohl der Ethereum-Mining-Prozess als auch die Versorgung seines Bauernhofs und des angrenzenden Camping-Platzes durch den Strom betrieben werden, den seine Biogas-Anlage produziert. An diesem Prozess maßgeblich beteiligt sind Hughes' Kühe, die kontinuierlich Dung ausscheiden und somit das nötige chemische Element erzeugen, das für den Antrieb der Biogas-Anlage benötigt wird. Im Rahmen der Zersetzung des Kuhdungs wird das Alkan Methan produziert, das zum Antreiben der Turbinen verwendet wird. Die dabei entstehende Bewegungsenergie kann anschließend in Strom umgewandelt werden.

Krypto-Mining mittels Kuhdung - immer mehr steigen ein

Der öffentliche Diskurs über den Energieverbrauch von Kryptowährungen schlägt weite Kreise. Wie BINANCE WIKI berichtet, haben sich bereits viele von Hughes’ Kollegen dem Nachhaltigkeits-Trend angeschlossen und zur traditionellen Mehrzweckressource Kuhdung gewechselt, um den Strom für ihre Krypto-Mining-Operationen zu generieren. Gleichzeitig diversifizieren sie damit ihre Einnahmen und steigern diese zusätzlich. Überschüssige Stromaufkommen, die nicht für das Krypto-Mining oder die Versorgung der Bauernhöfe benötigt werden, gehen laut BINANCE WIKI an den Energieversorger National Grid, der das Hochspannungs-Stromübertragungsnetz in England und Wales betreibt, was den Landwirten rund 0,1 US-Dollar pro Kilowatt einbringt.

