Binance-Gründer: Ich kam zu spät in den Kryptomarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind bullishe Zeiten am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hält sich oberhalb der 108.000 Dollar Marke und auch Ethereum kann die psychologisch wertvolle 2.500 Dollar Marke verteidigen, wenn auch nur knapp. Gleichzeitig steht in den USA die Krypto Week bevor, in der einige Krypto-Gesetze verabschiedet werden sollen. Zur Zeit scheint alles, was mit dem Kryptomarkt zu tun hat, zu Gold zu werden. Da kann bei Anlegern schnell Fomo (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) aufkommen. Oder auch bei erfahrenen Krypto-Experten wie dem Binance-Gründer Changpeng Zhao.

Zu spät?

CZ hat sich in der Kryptoszene einen Namen gemacht. Das ist auch kein Wunder. Immerhin hat er die größte Kryptobörse der Welt gegründet. Auch wenn er dafür inzwischen im Gefängnis war und als CEO zurückgetreten ist, genießt er in der Szene noch hohes Ansehen. Inzwischen berät er Regierungen zum Aufbau strategischer Krypto-Reserven. In einem aktuellen Tweet auf X spricht er davon, dass er offenbar zu spät in den Kryptomarkt gekommen ist.

I got into crypto too late. — CZ BNB (@cz_binance) July 5, 2025

Dabei spielt er auf den Bitcoin-Wal an, der am Wochenende 80.000 Bitcoin im Wert von über 8 Milliarden Dollar transferiert hat, die er für ein paar tausend Dollar im Jahr 2011 gekauft hat. Damals lag der Bitcoin-Kurs noch bei weniger als 1 Dollar.

Tatsächlich kann man heute nur noch von solchen Bitcoin-Kursen träumen. Ein so günstiger Einstieg ist heute nicht mehr möglich. Allerdings muss man sich um den Binance-Gründer CZ keine Sorgen machen. Als mit Abstand größter Halter der Kryptowährung $BNB, wovon er allein über 70 % besitzen soll, ist auch er Multimilliardär.

Dennoch zeigt sich, dass ein früher Einstieg bei vielversprechenden Projekten entscheidend sein kann. Kauft man Coins früh nach ihrer Markteinführung, können diese später das 100-, 1.000- oder sogar 100.000-fache wert sein, wie sich zeigt. Vor allem, wenn es sich um Projekte mit Potenzial handelt. Aktuell sehen Analysten vor allem im neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) enormes Potenzial.

Bitcoin Hyper explodiert auf 2 Millionen Dollar

Ein früher Einstieg bei Bitcoin hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Allerdings konnten Anleger mit ihren Bitcoin keine DeFi-Anwendungen nutzen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Bisher konnte man nur von der Kurssteigerung von Bitcoin profitieren. Mit Bitcoin Hyper soll sich das ändern.

Hier entsteht eine Layer 2 Chain, die es Bitcoin-Haltern ermöglicht, DeFi-Anwendungen wie Lending oder Staking auch direkt mit ihren Bitcoin zu nutzen. Bisher war das nur auf neueren Blockchains wie Ethereum oder Solana möglich. Da die Layer 2 von Bitcoin Hyper auch auf Solana basiert, können Anleger hier schon bald alle Vorteile von Solana nutzen, wie eben Staking, Lending, Yield Farming und deutlich schnellere und günstigere Transaktionen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Das Konzept schlägt bereits hohe Wellen am Kryptomarkt, da Bitcoin dadurch auf die nächste Stufe gehoben werden könnte. Bitcoin Hyper kommt mit dem nativen Token $HYPER, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und Anleger haben schon jetzt fast 2 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Der Tokenpreis wird während des Presales mehrfach erhöht, was frühen Investoren schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Setzt sich das Projekt langfristig durch, könnten frühe Käufer hier aber noch deutlich höhere Renditen einfahren. Aufgrund des einzigartigen Konzepts und der hohen Nachfrage während des Presales erwarten Analysten eine Kurssteigerung von tausenden Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.