Credit-Suisse-Großaktionär Qatar Investment Authority reduziert Anteil - Credit Suisse-Aktie steigt

QIA reduzierte den Anteil auf 4,8 von 5,2 am Mittwoch, wie aus Unterlagen der Börsenaufsicht hervorgeht.

Die Credit Suisse steht nach den Skandalen um das Scheitern von Archegos Capital Management und Greensill Capital unter Druck, sich neu aufzustellen.

QIA reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Staatsfonds von Katar hatte sich 2008 erstmals in großem Umfang an der Credit Suisse beteiligt und dazu beigetragen, das Kapital des Unternehmens während der Finanzkrise aufzustocken. In jenem Jahr meldete QIA eine Beteiligung von knapp 10 Prozent an Aktien und Derivaten der Credit Suisse - und reduzierte den Anteil seither.

An der Schweizer Börse legen Aktien von Credit Suisse am Donnerstag zeitweise um 0,8 Prozent auf 9,77 Franken zu.

