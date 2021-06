Abkürzung über SPAC: Toniebox-Hersteller Boxine plant Börsengang

• Boxine plant Börsengang in Frankfurt mittels SPAC• Bewertung von einer Milliarde Euro möglich• PIPE-Transaktion soll zusätzliches Kapital bringen

SPAC-Trend kommt nach Deutschland

Nach und nach erreicht der SPAC-Trend auch Deutschland. Während das vergangene Jahr vor allem von US-amerikanischen Börsengängen mittels Unternehmenshülle gezeichnet war, blieben SPAC-Börsengänge in der deutschen Börsenlandschaft - bis auf wenige Ausnahmen - eher die Seltenheit. So gab das Flugtaxi-Startup Lilium im März bekannt, mit Qell Acquisition verschmelzen zu wollen. Und auch die Sport-Onlinehandelsplattform Signa Sports United plant den Sprung aufs Börsenparkett - durch eine Fusion mit dem SPAC Yucaipa Acquisition. Nun offenbarte auch das deutsche Technologieunternehmen Boxine seine Börsenpläne.

Notierung in Frankfurt geplant

Wie das Unternehmen nun mitteilte, ist eine Fusion mit dem börsennotierten Akquisitionszweckunternehmen 468 SPAC I SE geplant. Die Unternehmenshülle, deren Leitung das ehemalige Rocket Internet-Vorstandsmitglied Alexander Kudlich innehat, ist bereits an der Frankfurter Börse gelistet. Ein möglicher Deal könnte Boxine eine Bewertung von einer Milliarde Euro einbringen, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Noch seien die Verhandlungen aber nicht abgeschlossen. Der Börsenmantel wird laut Handelsblatt mit einem Wert von 300 Millionen Euro beziffert. Mithilfe einer PIPE-Transaktionen sollen zusätzliche 100 Millionen Euro an Kapital durch institutionelle Investoren eingesammelt werden. "Wie derzeit geplant, würden die bestehenden Aktionäre von Boxine im Rahmen der Transaktion 100 % des ausstehenden Eigenkapitals und der Aktienäquivalente von Boxine an die Gesellschaft übertragen und dafür (i) neue Aktien der Gesellschaft und (ii) eine Gegenleistung in bar erhalten", ist in einer Absichtserklärung von 468 zu lesen. "Das kombinierte Unternehmen wird an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und eine Aktionärsbasis haben, die sich aus (i) den bestehenden Aktionären von Boxine, (ii) den Aktionären der Gesellschaft und (iii) den Investoren der PIPE zusammensetzt." Von der möglichen Fusion mit 468 erhofft sich Boxine, sein internationales Geschäft auszubauen und neue Produkte zu entwickeln, so Mitgründer Marcus Stahl laut dem Handelsblatt. Einen Zeitraum für das Börsendebüt wollten beide Unternehmen noch nicht nennen.

Audioplayer speziell für Kinder

Das Unternehmen stellt die sogenannte "Toniebox" her. Zusätzlich zu dem Hörspielplayer für Kinder vertreibt Boxine mit den "Tonies" Figuren von Charakteren aus den Geschichten. Werden diese auf der Toniebox platziert, lädt diese einen entsprechenden Audioinhalt aus der Cloud herunter und spielt ihn auf dem Endgerät ab, wie Boxine auf seinem Internetauftritt erklärt. Zum Herunterladen des Hörspiels ist initiativ eine Internetverbindung notwendig, anschließend ist die Geschichte aber auch offline verfügbar. In einem Online-Store können zusätzliche Inhalte heruntergeladen und mit der Figur verknüpft werden. "Muss heute alles flimmern und blinken? Unsere Antwort: Die Toniebox nicht, weil wir sie bewusst anders konzipiert haben. Stattdessen soll sie die Augen unserer Kinder zum Funkeln bringen", erklärt Erfinder und Firmengründer Patric Faßbender auf dem Internetauftritt der Toniebox. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen seit 2016 mehr als 250 verschiedene Figuren an. Über zwei Millionen Hörer könne Boxine mittlerweile verzeichnen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Boxine GmbH