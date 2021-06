Lufttaxi-Startup Vertical Aerospace plant IPO - Finanzierung durch namhafte Investoren

• Vertical Aerospace entwickelt emissionsloses E-Flugtaxi• SPAC für zweite Jahreshälfte 2021 geplant• Namhafte Investoren leihen ihre Unterstützung

Vertical Aerospace hat es sich seit der Gründung in Bristol 2016 zur Aufgabe gemacht, den Luftverkehr mithilfe einer Kombination der besten Technologie aus den Bereichen Luftfahrt, Energie und der Autoindustrie zu dekarbonisieren und eine neue Form der Mobilität möglich zu machen. Zu diesem Zweck entwickelte das Unternehmen von Gründer Stephen Fitzpatrick ein sogenanntes eVTOL, Electric-Vertical Take-Off and Landing air vehicle, zu Deutsch ein elektrisch senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug, das umgangssprachlich oft als Flugtaxi bezeichnet wird und einer Mischung aus Hubschrauber und Flugzeug gleich kommt. Das Model VA-X4 stellt das Hauptprodukt von Vertical Aerospace dar, verursacht keine Emissionen und kommt auf eine Reichweite von über 100 Meilen (circa 160 km). Inklusive Piloten bietet der Hybrid Platz für fünf Personen und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu umgerechnet 320 Stundenkilometern, wie aus der Unternehmenspräsentation hervorgeht. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Transportmitteln wie Autos oder normalen Helikoptern, sieht das Unternehmen darin, dass das Flugtaxi sicherer, leiser, emissionslos und kostengünstiger ist.

Vertical Aerospace plant SPAC

Vor Kurzem offenbarte das Startup den nächsten Schritt in der noch jungen Unternehmensgeschichte: Geplant ist ein Börsengang in Form eines SPAC mithilfe des Börsenmantels Broadstone Acquisition Corp. an der New York Stock Exchange, der dem Unternehmen eine Bewertung von circa 2,2 Milliarden US-Dollar einbringt. Zwar steht das genaue Datum des Börsendebüts bisher noch nicht fest, das IPO soll jedoch noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 über die Bühne gehen.

Viele Investoren mit an Board

Dabei kann Vertical auf einige nennenswerte Partner wie Honeywell, Rolls-Royce oder Microsoft zählen, die bei der Konzeption der spezialisierten Anforderungen an das Flugtaxis wichtige Unterstützung liefern. Alle drei Unternehmen gehören auch zu Investoren des Startups. Auf der gewerblichen Seite konnte Vertical Aerospace Avolon und American Airlines als Geldgeber für sich gewinnen. Darüber hinaus besteht noch eine gewerbliche Partnerschaft mit Virgin Atlantic.

Bis zu 1.000 Vorbestellungen

We're excited to announce investment from some of the world's largest, most respected aviation and tech companies including @AmericanAir @RollsRoyce @Honeywell @avolon_aero and @M12vc with conditional pre-orders for up to 1000 aircraft from @VirginAtlantic @AmericanAir and Avolon - Vertical Aerospace (@VerticalAero) June 10, 2021

Mit der SPAC-Ankündigung gab Vertical Aerospace außerdem bekannt, dass bereits durch American Airlines, Virgin Atlantic und Avolon bis zu 1.000 Vorbestellungen des Hybrids mit einem Gesamtwert von bis zu 4 Milliarden US-Dollar getätigt worden seien, wobei einige dieser Bestellungen an bestimmte Vorbedingungen geknüpft sind. Die größten Bemühungen Vertical Aerospace sind es nun, den VA-X4 durch die Europäische Luftfahrtbehörde EASA zertifiziert zu bekommen. Allerdings zielen die Investitionen auch darauf ab, nicht nur den Hybrid an sich voranzubringen, sondern auch die nötige Infrastruktur für das Flugtaxi zu bauen. Den kommerziellen Betrieb des VA-X4 strebt Vertical bis 2024 an.

"Dies ist die aufregendste Zeit in der Luftfahrt seit fast einem Jahrhundert. Die Elektrifizierung wird das Fliegen im 21. Jahrhundert in der gleichen Weise transformieren, wie es das Triebwerk vor 70 Jahren tat. Die heutige Ankündigung vereint einige der größten und angesehensten Technologie- und Luftfahrtunternehmen der Welt und zusammen können wir unser Ziel, den VA-X4 zum ersten emissionslosen Luftfahrzeug zu machen, welches die meisten Menschen benutzen werden, erreichen. Das Vereinte Königreich ist schon jetzt global führend im Bereich Luftfahrt-Innovation und wir glauben, dass Vertical Aerospace der britische Ingenieurs-Spitzenreiter sein wird, der die Luftfahrtbranche weiter vorantreiben wird.", so Vertical-CEO und Gründer Fitzpatrick in der IPO-Ankündigung.

