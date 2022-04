10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX notiert vor dem Ertönen der Startglocke am Donnerstag leichter.

2. Börsen in Fernost geben nach

Der japanische Leitindex Nikkei fällt um 1,54 Prozent auf 26.928,31 Punkte. Auf dem chinesische Festland muss der Shanghai Composite Verluste über 1,15 Prozent auf 3.245,71 Einheiten einstecken. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 1,28 Prozent auf 21.798,74 Zähler (7.19 Uhr MESZ).

3. Gerresheimer-Aktie: Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick aufgestockt

Gerresheimer hat im ersten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

4. Aareal Bank-Aktie: Aareal Bank legt mit Advent und Centerbridge neue Offerte fest

Die Aareal Bank hat den Weg für eine neue Offerte der vor Kurzem noch am Widerstand von Großaktionären gescheiterten Finanzinvestoren Advent und Centerbridge frei gemacht. Zur Nachricht

5. Eckert & Ziegler-Aktie: Eckert & Ziegler bekräftigt Prognose - Gewinnrückgang im ersten Quartal

Der Strahlen- und Medizintechnikexperte Eckert & Ziegler liegt nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen erst vor Kurzem veröffentlichten Jahreszielen. Zur Nachricht

6. US-Notenbank signalisiert 50-Bp-Zinsschritte für kommende Sitzungen und zügige Rückführung der Bilanzsumme

Die US-Notenbank Fed hat eine zügige Rückführung ihrer Bilanzsumme signalisiert. Zur Nachricht

7. HELLA-Aktie: HELLA erneut mit niedrigerem Ergebnis

Teilemangel und steigende Kosten haben dem Autozulieferer HELLA auch im dritten Quartal einen Ergebniseinbruch eingebrockt. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom-Aktie: Post-Chef Appel will in Telekom-Aufsichtsrat

Bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom an diesem Donnerstag (10 Uhr) will Post-Vorstandschef Frank Appel in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,48 auf 97,71 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,75 auf 102,82 Dollar anzog.

10. Euro weiter bei rund 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0910 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

