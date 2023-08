10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

1. DAX höher erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,49 Prozent höher bei 15.931,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gewinnt der Nikkei 0,52 Prozent auf 32.371,45 Punkte. (7.09 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen bergab, dort verliert der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3.235,90 Zähler. Der Hang Seng verbucht indes ein Minus von 0,95 Prozent auf 19.062,45

3. thyssenkrupp von niedrigeren Stahlpreisen ausgebremst

Niedrigere Stahlpreise haben den Industriekonzern thyssenkrupp auch im dritten Geschäftsquartal belastet. Zur Nachricht

4. Rheinmetall vermeldet Umsatz- und Gewinnplus

Die steigende Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im zweiten Quartal einen höheren Umsatz und ein höheres Ergebnis beschert. Zur Nachricht

5. Munich Re verdient weniger

Die Munich Re hat im zweiten Quartal weniger verdient. Zur Nachricht

6. RWE investiert im ersten Halbjahr deutlich mehr

Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr seine Investitionen gesteigert. Zur Nachricht

7. Allianz profitiert von höheren Preisen

Die Allianz hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schaden-Unfall-Versicherung sowie von einem starken US-Geschäft in der Leben- und Krankenversicherung profitiert. Zur Nachricht

8. Siemens-Gewinn enttäuscht - Prognose Digital Industries gesenkt

Siemens hat im dritten Quartal die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllt. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich knapp unter Neun-Monats-Hoch

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt und sich knapp unter dem höchsten Stand seit neun Monaten gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 87,52 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel ebenfalls um drei Cent auf 84,37 Dollar.

10. Euro vor US-Inflationsdaten kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0980 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.