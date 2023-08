Vor US-Inflationsdaten: DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneins -- Rheinmetall vermeldet Umsatz- und Gewinnplus -- Telekom schließt Q2 schwächer ab -- RWE, Siemens im Fokus

Die Bilanzsaison kommt am Donnerstag zu ihrem Höhepunkt. Zahlreiche Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe haben hier vorbörslich Zahlen vorgelegt. Dazu gehören unter anderem: Siemens , Munich Re , RWE , Allianz , Deutsche Telekom , thyssenkrupp , Ceconomy und viele mehr. Am Nachmittag sind die Augen dann auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise gerichtet.

Der Handel in Frankfurt dürfte am Donnerstag von Gewinnen geprägt sein.

Neben einer wahren Zahlenflut blicken Anleger bereits gespannt in die USA, wo am Nachmittag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden: "Mit dem Ölpreisanstieg sollte eine negative Überraschung bei der Inflationsrate nicht ausgeschlossen werden", so ein Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires.

Im Fokus standen die fallenden Verbraucherpreise in China. Die Daten sind ein zweischneidiges Schwert: Einerseits geben sie Anlass zur Sorge bezüglich des Wachstums in der zweitgrößten Volkswirtschaft. Andererseits könnten sie aber auch dazu beitragen, die Inflation in den USA und andernorts weiter zu verringern. Dies könnte die Notenbanken dazu veranlassen, die Leitzinsen bald nicht mehr zu erhöhen.

An den Märkten in Fernost geht es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.

In Tokio gewinnt der Nikkei 0,52 Prozent auf 32.371,45 Punkte. (7.09 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen bergab, dort verliert der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3.235,90 Zähler. Der Hang Seng verbucht indes ein Minus von 0,95 Prozent auf 19.062,45 Einheiten.

In Asien belasten am Donnerstag die negativen Vorgaben der Wall Street sowie die wieder aufkeimenden Konjunktursorgen, da chinesische Handelsdaten am Dienstag besonders schwach ausgefallen waren. In Japan geht es dank eines schwächeren Yens aufwärts.

