10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte weiter nachgeben

Der DAX dürfte am Tag der Deutschen Einheit weiter fallen und damit auf einen möglichen Test der Marke von 19.000 Punkten zusteuern. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,64 Prozent schwächer bei 19.042,53 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die wichtigsten asiatischen Indizes bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 2,00 Prozent auf 38.564 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel weiterhin feiertagsbedingt, so dass sich der Shanghai Composite weiterhin nicht bewegt. Der Hang Seng in Hongkong knickt gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,39 Prozent auf 22,132 Zähler ein.

3. Volkswagen erhöht US-Absatz trotz schwachem Verkauf des ID.4

Volkswagen hat den US-Absatz seiner Marke VW im dritten Quartal gesteigert. Die Verkäufe seien um 6 Prozent auf 93.271 Stück geklettert. Zur Nachricht

4. Levi Strauss kappt Umsatzprognose und erwägt wohl Dockers-Verkauf

Der Jeans-Riese Levi Strauss erwägt nach einem Geschäftsrückgang einen Verkauf seiner Marke Dockers. Für die Prüfung aller Optionen sei die Bank of America engagiert worden, teilte Levi Strauss mit. Eine Frist für den Abschluss der Überlegungen habe man sich nicht gesetzt. Zur Nachricht

5. Vonovia sichert sich frisches Kapital durch Immobilienverkauf und neue Gesellschaftsgründung

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erneut Immobilienprojekte verkauft und damit einen Milliardenerlös erzielt. Insgesamt rechnet der Vorstand mit frischen Geldern in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro. Zur Nachricht

6. Zurich optimistisch bei Zielerreichung - Im November neuer Dreijahresplan

Die Zurich Insurance Group will am 21. November 2024 auf ihrem Investorentag in London einen neuen Dreijahresplan für den Zeitraum 2025 bis 2027 präsentieren. Zur Nachricht

7. Alstom: Aus für Werk in Görlitz

Der französische Zugbauer Alstom will das Werk in Görlitz mit derzeit rund 700 Mitarbeitern bis Ende März 2026 schließen. Grund sei die strategische Verlagerung von Rohbauarbeiten nach Osteuropa. Zur Nachricht

8. Erneut Angriffe in Beirut - Sorge um Irans Atomanlagen

Israels Armee setzt nach erneutem Beschuss die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Erneut werden auch Wohngebiete der Hauptstadt Beirut zum Ziel. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,03 auf 71,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,99 auf 74,89 Dollar anzog.

10. Euro gibt weiter nach

Der Euro sinkt am Donnerstag weiter und knüpft an seine Verluste des Vortages an. Zeitweise wird die Gemeinschaftswährung am Morgen bei 1,1027 US-Dollar gehandelt.