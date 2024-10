Test der 19.000-Punkte-Marke: DAX weiter schwach -- DEUTZ kappt Jahresziele -- USA weiten Ermittlungen gegen SAP aus -- VW erhöht US-Absatz -- K+S, Pentixapharm, Levi Strauss im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag tiefer. Der DAX eröffnete bei 19.074,45 Punkten mit einem Minus von 0,47 Prozent und bewegt sich auch weiterhin in der Verlustzone. Dabei fällt er zeitweise unter die runde Marke von 19.000 Punkten.

Der TecDAX verlor zum Start 0,25 Prozent auf 3.359,30 Zähler und gibt anschließend weiter nach. Im Feiertagshandel am Tag der Deutschen Einheit gibt der deutsche Leitindex weiter nach. Nachdem das Börsenbarometer vor einigen Tagen noch auf die Marke von 20.000 Punkten geschielt hatte, wird nun stattdessen die 19.000-Punkte-Marke einem Test unterzogen. Experten der UBS sehen die Börse weiterhin als Spielball zwischen Spannungen im Nahen Osten, gemischten Wirtschaftsdaten und dem engen US-Wahlkampf. Dass die Unsicherheit gestiegen sei, würden laut UBS auch zuletzt anziehende Volatilitätsindizes zeigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Aktienmärkten zeigen sich die Kurse im Donnerstagshandel schwächer. Der EURO STOXX 50 verlor zu Handelsbeginn 0,08 Prozent auf 4.959,20 Punkte und steht nun tiefer. Marktbeobachter sehen am Donnerstag einen zurückhaltenden Handel und sprechen von einer Risk-Off-Stimmung, die angesichts der Spannungen in Nahost anhalte. Zusätzlich wurde am Vormittag auch bekannt, dass die Unternehmensstimmung im Euroraum im September auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten gesunken ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück. Der Dow Jones pendelte über weite Strecken des Handels um die Nulllinie und verabschiedete sich schlussendlich mit einem marginalen Plus von 0,09 Prozent bei 42.196,52 Punkten in den Feierabend.

Auch beim Techwerteindex NASDAQ Composite hielten sich die Kursausschläge zur Wochenmitte in Grenzen. Das Börsenbarometer schloss mit einem Mini-Aufschlag von 0,08 Prozent bei 17.925,12 Indexpunkten. Am Donnerstag werden in den USA leichte Abgaben erwartet. Im Fokus stehen weiterhin der Konflikt im Nahen Osten sowie der US-Arbeitsmarkt. Nachdem die ADP-Daten am Mittwoch eher negativ aufgenommen wurden, steht heute der ISM-Index für den Service-Bereich auf dem Programm. Der Sektor ist laut "Dow Jones Newswires" der stärkste Arbeitgeber in den USA. Am Freitag folgt dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken