10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX wird am Mittwoch trotz anhaltender geopolitischer Sorgen und einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt nur wenig verändert erwartet. Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich zeitweise um minimale 0,006 Prozent tiefer bei 19.213,14 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Am Mittwoch zeigen sich die Börsen Asiens uneins. In Tokio gibt der Nikkei 225 zeitweise 1,78 Prozent auf 37.965,46 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel seit Montag feiertagsbedingt. Zuletzt machte der Shanghai Composite hier einen kräftigen Sprung nach oben und schloss um 8,06 Prozent fester bei 3.336,50 Zählern. In der Volksrepublik findet aktuell die sogenannte "Goldene Woche" statt, die bis einschließlich nächsten Montag andauert. Daneben gewinnt der Hang Seng in Hongkong nach der gestrigen Feiertagspause am heutigen Mittwoch zeitweise starke 5,87 Prozent auf 22.373,46 Stellen.

3. Nike-Aktie abgestraft: Nike macht deutlich weniger Umsatz

Der US-Sportartikel-Konzern Nike hat im Olympia-Sommer einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Im Ende August abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal schrumpften die Erlöse im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

4. GRENKE kauft eigene Aktien zurück

Der Leasingspezialist GRENKE hat wie angekündigt rund 2,3 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Dabei habe das Unternehmen pro Anteilschein im Durchschnitt 23,92 Euro gezahlt. Zur Nachricht

5. GEA plant Kosten zu senken und Marge bis 2030 deutlich zu steigern

GEA will in den kommenden Jahren weiter wachsen und die Profitabilität spürbar steigern. Bis 2030 soll der organische Umsatz jährlich um durchschnittlich mehr als 5 Prozent wachsen. Zur Nachricht

6. IPO: Pentixapharm-Aktien werden in unterer Hälfte der Spanne platziert

Das bislang zu Eckert & Ziegler gehörende Unternehmen Pentixapharm hat den Preis für seine Aktien in der unteren Hälfte der angekündigten Spanne festgelegt. Alle 3,9 Millionen Angebotsaktien aus einer Kapitalerhöhung seien zum Preis von 5,10 Euro das Stück platziert worden, teilte das Unternehmen mit. Zur Nachricht

7. BMW-Chef fordert von Bundesregierung Ablehnung von Strafzöllen

Vor der Abstimmung der EU-Staaten über Strafzölle auf chinesische Elektroautos hat BMW-Chef Oliver Zipse die Bundesregierung zu einem klaren Nein aufgefordert. Zur Nachricht

8. Berauschende Adeyemi-Gala mit Sorgen: BVB siegt gegen Celtic

Schnell, spielfreudig und neuerdings auch noch torgefährlich - Karim Adeyemi hat den BVB zum höchsten Sieg in seiner Champions-League-Historie geführt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Mittwoch wegen der Eskalation im Nahen Osten weiter zugelegt. Der Anstieg hielt sich allerdings in Grenzen. Einige Experten und Händler rechnen jedoch angesichts der sich weiter zuspitzenden Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel mit weiter steigenden Ölpreisen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November legte am Mittwochmorgen 1,11 Dollar auf 74,67 Dollar zu.

10. Euro minimal schwächer

Der Euro ist zum US-Dollar minimal gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro zeitweise 1,1060 US-Dollar nach 1,1069 US-Dollar am Vorabend.