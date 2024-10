Eskalation im Nahostkonflikt: DAX fällt zurück -- Nike mit weniger Umsatz -- BMW mit Absatzrückgang in den USA -- GEA mit neuen Geschäftszielen -- Intel, Lufthansa, GRENKE im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt am Mittwoch eine wacklige Stabilisierung. Der DAX startete 0,04 Prozent höher bei 19.221,66 Punkten in den Tag. Mittlerweile geht es moderat nach unten.

Der TecDAX gewann zum Start 0,04 Prozent auf 3.386,09 Zähler, fällt anschließend jedoch merklich zurück. Der deutsche leitindex tut sich zur Wocenmitte mit einer Stabilisierung schwer. Insbesondere die eskalierenden Unruhen im Nahostkonflikt sorgen für Unsicherheit. So wurde Israel vom Iran mit Raketen angegriffen, woraufhin Israel Vergeltungsmaßnahmen ankündigte. "Die jüngste Euphorie hat sich gelegt, Panikmodus sollte nun aber keiner aufkommen", meinte jedoch Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Aktienmärkten geht es zur Wochenmitte seitwärts. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Tag 0,15 Prozent fester bei 4.961,73 Stellen. Auch anschließend bewegt er sich nahe der Nulllinie. Die Eskalation des Nahostkonflikts lastet am Mittwoch auf der Stimmung der Anleger. So hat der Iran Israel mit dutzenden Raketen angegriffen, woraufhin Israel Vergeltungsmaßnahmen in Aussicht stellte. Darüber hinaus warten Anleger bereits gespannt auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, dieser soll Aufschluss über das Tempo weiterer Zinssenkungen geben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street hielten sich die Anleger am Dienstag zurück. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,41 Prozent bei 42.157,11 Punkten aus dem Handel.

Auch der NASDAQ Composite rutschte ab und verlor schlussendlich 1,53 Prozent auf 17.910,36 Zähler. Auf die Stimmung drückten dabei die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nach dem Einmarsch israelischer Soldaten in den Libanon. Außerdem traten am Dienstag an der Ost- und Golfküste der USA tausende Hafenarbeiter für höhere Löhne in den Streik. Dadurch wurden sämtliche Warenströme in den betroffenen Häfen gestoppt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken