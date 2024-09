Wachstumschancen

Der Gesundheitskonzern Fresenius will künftig eher auf Käufe anderer Unternehmen verzichten.

Firmenchef Michael Sen schloss in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe) Übernahmen von Wettbewerbern und Start-ups zwar nicht grundsätzlich aus. "Wir können aber mit unserem jetzigen Portfolio organisch sehr gut wachsen - das heißt ohne hohen Kapitaleinsatz. Weil wir gleichzeitig entschulden", sagte der Manager. Fresenius habe lange nicht diese organischen Wachstumsraten im Umsatz gesehen wie in den letzten eineinhalb Jahren, fast zwei Jahren.

Wachstumschancen sieht Sen künftig in Geschäften, die in attraktiven Märkten unterwegs sind, hohe Eintrittsbarrieren und attraktive Profitpools haben und medizinisch relevant sind. "Also Geschäfte, die die Patientenreise in irgendeiner Form berühren", so der Manager. Außerdem setzt Sen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Krankenhäusern. In den Kliniken des Konzerns würden insgesamt 26 Millionen Patienten im Jahr behandelt. "Dieser Datenschatz ist unglaublich."

Im Tradegate-Handel klettert die Fresenius-Aktie nachbörslich zeitweise um 2,36 Prozent auf 34,27 Euro.

/he

FRANKFURT (dpa-AFX)