Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,97 EUR.

Mit einem Wert von 40,97 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 41,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 40,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 145.476 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,37 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,53 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Fresenius SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

