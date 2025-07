Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Fresenius SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 40,98 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 40,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 40,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius SE-Aktie bis auf 40,86 EUR. Mit einem Wert von 40,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.255 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2024 (29,53 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 27,94 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 49,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 07.05.2025. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,49 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Am 05.08.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

