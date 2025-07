Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,30 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 41,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 41,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 269.528 Fresenius SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,51 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 28,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 30,63 Prozent wieder erreichen.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

