Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag gesucht

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 41,14 EUR.

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,14 EUR. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 41,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 76.483 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 7,92 Prozent zulegen. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 39,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,29 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

