Borussia Dortmund und Julian Ryerson gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 26 Jahre alten Außenverteidiger vorzeitig bis 2028 verlängert.

Der norwegische Nationalspieler war im Januar 2023 vom 1. FC Union Berlin zum BVB gewechselt und bestritt bisher 62 Pflichtspiele im schwarzgelben Trikot, in denen er fünf Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete.

"Julian ist unmittelbar nach seiner Verpflichtung zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Diese Entwicklung hat vermutlich nicht jeder nach seinem Transfer erwartet. Aber wir wussten von Anfang an, dass Julian mit seiner Dynamik, Intensität und seinem Erfolgshunger hervorragend zum BVB und unseren Tugenden passen würde", kommentierte Sportdirektor Sebastian Kehl die Einigung.

Für Ryerson war die Verlängerung nach eigener Aussage eine Herzensangelegenheit: "Ich fühle mich hier wohl und genieße jeden Spieltag - vor allem, wenn wir zu Hause antreten. Deswegen bin ich beim BVB, und dieses Gefühl will ich so lange wie möglich haben."

'Bild': Adeyemi fehlt Borussia Dortmund wochenlang

Karim Adeyemi wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar mehrere Wochen fehlen. Wie die "Bild" am Donnerstag berichtete, hat sich der 22-Jährige beim 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Adeyemi hatte am Dienstagabend mit drei Treffern in der ersten Halbzeit überragt, musste kurz nach der Pause aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Laut des Berichts wird der Angreifer drei bis vier Wochen ausfallen.

Kurz nach der Partie gegen Celtic hatte Adeyemi noch vermutet, dass es nicht so schlimm sei. "Es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da", meinte der U21-Nationalspieler. Schon in der Saison 2022/2023 hatte er sich zwei Muskelfaserrisse zugezogen und damals mehrere Spiele verpasst. Auch davor hatte er im Profibereich immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen.

