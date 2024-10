"Equal Weight"

Die Aktien der deutschen Premium-Autobauer Mercedes-Benz und BMW weisen am Donnerstag Verluste auf.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von Mercedes-Benz zeitweise um 1,94 Prozent nach unten auf 56,24 Euro und für jene von BMW um 1,98 Prozent abwärts auf 76,08 Euro. Barclays hatte seine Haltung zu den beiden Konzernen auf das neutrale Votum "Equal Weight" angeglichen.

Die Experten der britischen Bank sehen den Sektor in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse generell weniger skeptisch. Entsprechend wurde das Sektorvotum von "Negative" auf "Neutral" angehoben. Zwar kappen sie durch die Bank massiv ihre Schätzungen nach den jüngsten Gewinnwarnungen. Sie loben aber die in den meisten Fällen hohe Gesamtrendite für Aktionäre.

Abstufungen durch Barclays gibt es ansonsten noch für die Volkswagen-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE und die Opel-Mutter Stellantis. Die Aktie der Porsche SE zeigt sich via XETRA zeitweise um 2,88 Prozent leichter bei 39,42 Euro, während Stellantis-Papiere an der EURONEXT in Paris zeitweise um 4,67 Prozent auf 11,83 Euro nachgeben.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)