10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - DAX vorbörslich über 12.600 Punkten

Der DAX legt im vorbörslichen Donnerstagshandel zu.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei legt um 0,98 Prozent auf 27.385,22 Punkte zu (7.20 Uhr MESZ). Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel aufgrund der "Goldenen Woche" noch bis einschließlich Freitag. Der Shanghai Composite verharrte daher weiterhin bei 3.024,39 Stellen. In Hongkong verliert der Hang Seng hingegen 0,21 Prozent auf 18.049,48 Zähler.

3. Siemens Energy-Aktie: Übernahmeplan für Siemens Gamesa kommt ins Stocken

Der Übernahmeplan von Siemens Energy für seine Mehrheitsbeteiligung Siemens Gamesa verzögert sich. Zur Nachricht

4. Tesla-Chef Elon Musk muss am Donnerstag im Twitter-Streit offenbar nicht aussagen

Nach dem Hin und Her um die Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk muss dieser einem Insider zufolge nun nicht am Donnerstag vor Gericht aussagen. Zur Nachricht

5. EU-Gaspreisdeckel: Energieexperte warnt vor steigendem Gasverbrauch bei Preisdeckel

Ein Energieexperte hat davor gewarnt, den Preis von Gas in der EU zu deckeln. Zur Nachricht

6. Porsche Sportwagen-Aktie: Porsche-AG-Aktie nach Börsengang massiv durch Banken gestützt

Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs der Porsche AG an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Zur Nachricht

7. Möbelriese XXXLutz greift nach Home24

Der österreichische Möbelriese XXXLutz will den Berliner Online-Möbelhändler Home24 übernehmen. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie: Lufthansa-Tochter Eurowings wird bestreikt

Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag in einen ganztägigen Streik getreten. Zur Nachricht

9. Tesla-Aktie: Neue US-Regeln für Kraftstoffe könnten Elektroautohersteller antreiben

Elektroauto -Bauer wie Tesla könnten Insidern zufolge in den USA von neuen Regeln für Kraftstoffe profitieren. Zur Nachricht

10. Euro steigt leicht

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9917 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

