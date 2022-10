DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Tesla-Chef Musk muss im Twitter-Streit offenbar nicht aussagen -- Gamesa-Übernahme durch Siemens Energy kommt ins Stocken -- Gaspreisdeckel im Fokus

Tesla-Aktie: Neue US-Regeln für Kraftstoffe könnten Elektroautohersteller antreiben. ESM-Chef Regling: Euro ist gesichert. BVB siegt gegen FC Sevilla - bereit für Bayern. Lufthansa-Tochter Eurowings wird bestreikt. Energiekrise: Frankreich will wohl Strom-Wetterbericht einführen. Fitch stuft Großbritannien mitsamt Bank of England ab. Delivery Hero-Fahrer klagen offenbar über Arbeitsbedingungen.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag vorbörslich mit höheren Notierungen. Der DAX legt im vorbörslichen Donnerstagshandel zu. Auch der TecDAX wird höher erwartet. Nach der Schlappe vom Vortag dürfte das deutsche Börsenbarometer wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Hoffnungen der Marktteilnehmer, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik weniger restriktiv gestalten, dürften dabei enttäuscht werden. So signalisierte die Fed zuletzt immer wieder, die Zinswende so lange fortzusetzen, bis die Inflation eingedämmt ist. Datenseitig veröffentlichte das Statistische Bundesamt bereits vor Handelsstart neue Zahlen für den Auftragseingang der deutschen Industrie. So sanken die Bestellungen im August gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent und lagen um 4,1 (Juli: 11,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Experten hatten im Vorfeld einen monatlichen Rückgang von nur 0,5 Prozent vorhergesagt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger in Europa zeigen sich am Donnerstag vorbörslich optimistisch. Der EURO STOXX 50 beweg sich vor dem Ertönen der Startglocke im Plus. Nach der kurzzeitigen Verschnaufpause am Vortag dürften die europäischen Börsen ihre Erholungsrally damit unbeirrt wieder aufnehmen. An Konjunkturdaten stehen die Einzelhandelsumsätze für August in der Euro-Zone an. Analysten gehen im Schnitt von einem Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat aus Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte mit Verlusten. Der Dow Jones ging bereits tiefer in den Handel, schaffte es zeitweise jedoch ins Plus, fiel letztlich jedoch 0,14 Prozent auf 30.274,80 Punkte zurück. Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es anfänglich ebenfalls bergab. Auch wenn er es zwischenzeitlich an die Nulllinie schaffte, gab er zum Handelsschluss 0,25 Prozent auf 11.148,64 Zähler nach. Damit erlitt der US-Aktienmarkt einen Rückschlag nach seiner jüngsten Erholungsrally. Grund für die Erholung der letzten Tage waren Spekulationen hinsichtlich einer weniger harschen Geldpolitik der US-Fed und anderer Notenbanken. Nach einem solchen Quartalsauftakt sei eine Gegenbewegung erwartbar gewesen, sagten Teilnehmer laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken