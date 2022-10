Hannover Rück-Akte schwach: Belastung durch Hurrikan "Ian" in den USA für Hannover Rück kann noch nicht abzuschätzen

Das Unternehmen werte noch die Schätzungen der Schadenmodellierer und eigene Berechnungen aus, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz beim Investorentag des DAX -Konzerns am Donnerstag in London. Allerdings habe der weltweit drittgrößte Rückversicherer in Florida einen deutlich geringeren Marktanteil als im Allgemeinen. So hätten die erzielbaren Preise für Rückversicherungsschutz in dem US-Bundesstaat in jüngster Zeit zu niedrig gelegen. Die Hannover Rück wolle ihre Belastung spätestens bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 3. November genauer benennen.

Hannover Rück-Aktien fallen via XETRA zeitwiese um 1,38 Prozent zurück auf 157,30 Euro.

/stw/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Hannover Rück