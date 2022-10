ESM-Chef Regling: Euro ist gesichert

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Der Euro hat als junge Währung schon vier Krisen in 15 Jahren ganz gut gemeistert und ist die zweitstärkste Währung der Welt", sagte Regling der Süddeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe).

Der ESM hat im Lauf der Jahre fast 300 Milliarden Euro Hilfskredite an Euro-Länder wie Griechenland, Portugal und Spanien vergeben. Regling sieht es nicht als Problem, dass der ESM seit 2018 keine neuen Kredite vergeben hat. "Im Gegenteil, das bestätigt, dass die Maßnahmen zur Vermeidung von Krisen erfolgreich waren."

Als eine der größten Herausforderungen für den Euro in den nächsten Jahren sieht der ESM-Chef das Fehlen einer EU-Kapitalmarktunion. "Da die Weltordnung der letzten 70 Jahre derzeit zusammenbricht und wir auf eine Rezession zusteuern, muss Europa Wege finden, sich in der Welt zu behaupten. Ein wichtiger Weg dafür ist die Schaffung eines starken einheitlichen Kapitalmarktes." Regling gibt am Freitag nach zwei Amtszeiten den Chefposten des ESM auf, für den die Euro-Finanzminister noch einen Nachfolger suchen.

MÜNCHEN (Dow Jones)

