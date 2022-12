10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - EZB vor Zinsentscheid

Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen südwärts.

2. Börsen in Fernost schwach

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell (07:35 Uhr MEZ) 0,37 Prozent auf 28.051,70 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,09 Prozent auf 3.173,67 Punkte nach. In Hongkong reduziert sich der Hang Seng sogar um 0,82 Prozent auf 19.512,83 Einheiten.

3. EZB dürfte Zinsen weiter erhöhen

Die Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Zur Nachricht

4. Tesla-Chef Musk mit milliardenschwerem Aktienverkauf

Twitter Neu-Eigentümer und Tesla-Chef Elon Musk hat am Mittwoch Aktien des Elektroautoherstellers im Wert von über 3,5 Milliarden Dollar verkauft. Zur Nachricht

5. Rheinmetall baut neue Munitionsproduktion auf

Rheinmetall baut in Deutschland eine umfangreiche neue Munitionsfertigung mit dem Ziel einer unabhängigen Versorgung der Bundeswehr auf. Zur Nachricht

6. METRO-Aktie: Rückkehr in Gewinnzone für 2023 anvisiert

Der Großhändler METRO will im neuen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Zur Nachricht

7. Ceconomy will Ergebnis verbessern - Umsatzsteigerung

Der Elektronikhändler Ceconomy ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zur Nachricht

8. Munich Re-Aktie: Milliardengewinn für 2023 angestrebt

Die Munich Re hat ihre Ziele für das kommende Jahr unter Berücksichtigung der neuen Bilanzierungsrichtlinien für Versicherungsunternehmen bekanntgegeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise tendieren tiefer

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Am Markt wurde auf eine wichtige Ölpipeline in den USA verwiesen, die wieder teilweise den Betrieb aufgenommen hat. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,28 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 57 Cent auf 76,71 Dollar.

10. Vor EZB-Entscheid: Darum geht es mit dem Eurokurs nach unten

Der Euro ist am Donnerstag vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas gefallen. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde am Morgen bei 1,0658 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bildquellen: bluecrayola / Shutterstock.com