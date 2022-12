Ceconomy-Aktie: Ceconomy will Ergebnis verbessern - Umsatzsteigerung

GO

Heute im Fokus

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX vorbörslich niedriger -- Asiens Börsen mit Abschlägen -- Musk schlägt Tesla-Aktien los -- Fed will Zinsen häufiger anheben -- Rheinmetall, Munich Re im Fokus

Ceconomy will Ergebnis verbessern. Continental beruft neuen Vorstand für Integrität und Recht. Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert. METRO visiert Rückkehr in Gewinnzone für 2023 an. Twitter sperrt Account zur Verfolgung von Elon Musks Privatjet.