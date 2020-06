10 wichtige Fakten zur Börse am Freitag

Der DAX, der am Vortag die 12.000-Punkte-Marke zeitweise nach unten durchbrochen hatte, am Ende aber 0,69 Prozent höher bei 12.177,87 Punkten schloss, zeigt sich vorbörslich am Freitag etwas höher. Auf Wochensicht könnte der deutsche Aktienmarkt damit ein leichtes Plus einfahren. Der Markt ist nach Einschätzung von Experten weiter hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten.

2. Asiatische Börsen uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen am Freitag keine einheitliche Richtung. In Tokio verlor der Nikkei gewinnt nach dem Vortagesminus am Freitag 1,46 Prozent auf 22.585,07 Punkte. Auf dem chinesischen Festland findet am Freitag feiertagesbedingt weiter kein Handel statt. Der Shanghai Composite notierte am Mittwoch zum Handelsende 0,30 Prozent fester bei 2.979,55 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen 0,57 Prozent auf 24.640,98 Zähler.

3. Deutsche Bank meistert Stresstest - strenge Corona-Auflagen der Fed

Die Deutsche Bank ist das zweite Jahr in Folge ohne Probleme durch den Stresstest der US-Notenbank Fed gekommen. Allerdings erteilten die Finanzaufseher den größten Geldhäusern im Land angesichts der Corona-Krise strikte Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung. Zur Nachricht

4. Bank of Japan: Halten an großer Bilanz bis zum Inflationsziel fest

Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die große Bilanzsumme der Bank of Japan auch nach dem Abklingen der Coronavirus-Pandemie aufrechterhalten, weil sie ihr Inflationsziel von 2 Prozent noch nicht erreicht hat. Zur Nachricht

5. Vonovia kauft 2,6 Prozent an niederländischer Vesteda

Die Vonovia hat eine Beteiligung von 2,6 Prozent am Vesteda Residential Fund erworben. Damit macht der Immobilienkonzern den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt, wie die Bochumer mitteilten. Zur Nachricht

6. Corona-Krise trifft Nike überraschend stark - Goldman hebt Kursziel an

Geschlossene Geschäfte wegen der Corona-Pandemie haben den weltgrößten Sportartikelhersteller Nike tief in die roten Zahlen gebracht. Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) fiel unterm Strich ein Verlust von 790 Millionen Dollar (704 Mio Euro) an. Zur Nachricht

7. Wirecard ab Dienstag nicht mehr im Stoxx Europe 600

Infolge des Insolvenzantrags des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard werden dessen Aktien in der kommenden Woche aus dem Stoxx Europe 600 entfernt. Zur Nachricht

8. ams: Haben keine Kenntnis einer Untersuchung einer Aufsichtsbehörde

Der österreichische Chip- und Sensorhersteller ams weiß von keiner Untersuchung oder Anfrage einer Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit Handelsaktivitäten seines Top-Managements in ams-Aktien. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter - Corona-Risiken in den USA

Der Ölpreise sind am Freitag trotz hoher Nachfragerisiken in den USA zunächst weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,69 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro hält sich über 1,12 USD

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images