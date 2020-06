Im Fokus blieben heute zwei DAX-Unternehmen: Das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa ist in trockenen Tüchern, damit wurde eine Insolvenz des Flugkonzerns abgewendet. Wirecard unterdessen hat weitere Probleme: Visa und MasterCard überlegen, die Geschäftsbeziehungen mit dem Konzern zu beenden, zudem fliegt die Wirecard-Aktie aus dem Stoxx Europe 600. Die Aktie markierte neue Tiefststände.

Der EuroSTOXX 50 gewann zum Auftakt noch etwas. Im Verlauf gab das Börsenbarometer seine Gewinne ab und schloss in Rot.

Europas Märkte zeigten sich am letzten Handelstag der Woche mit Verlusten.

Die Börsen in Fernost zeigten am Freitag keine einheitliche Richtung.

In Tokio gewann der Nikkei nach dem Vortagesminus am Freitag 1,2 Prozent auf 22.512 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland fand am Freitag feiertagesbedingt weiter kein Handel statt. Der Shanghai Composite notierte am Mittwoch zum Handelsende 0,30 Prozent fester bei 2.979,55 Zählern. In Hongkong hatten die Märkte nach der Pause vom Vortag Nachholbedarf. Daher sackte der Hang Seng 0,93 Prozent auf 24,549.99 Zähler ab.

Hier kam es zu einem Nachholeffekt nach unten aufgrund der Handelspause am Vortag. Belastet wurde die Stimmung aber auch von einem vom US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die die Teilautonomie Hongkongs unterminieren wollen. Die Sanktionen richten sich auch gegen Banken, die mit ihnen Geschäfte machen.

Am Umfeld insgesamt habe sich nichts getan, hieß es. Die Anleger sorgten sich weiter um neuen Corona-Infektionswellen, vor allem in den USA. Dort hat der US-Bundesstaat Texas angesichts eines rapiden Anstiegs der Infektionszahlen weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen vorerst ausgesetzt. Etwas gemindert wird die Angst vor neuen Lockdown-Maßnahmen jedoch von den weltweit anhalten Stimulierungsmaßnahmen und geldpolitischen Lockerungen von Notenbanken.

