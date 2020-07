10 wichtige Fakten zur Börse am Mittwoch

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,3 Prozent tiefer bei zeitweise 13.132 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte uneinheitlich

In Tokio gibt der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,55 Prozent auf 22.759,35 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite dagegen um 1,20 Prozent auf 3.360,78 Punkte zu. In Hongkong notiert der Hang Seng derweil marginale 0,08 Prozent bei 25.655,88 Indexpunkten im Plus.

3. US-Pensionsfonds verklagt Allianz wegen Verlust von 700 Millionen Dollar

Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich in den USA mit einer Klage konfrontiert. Zur Nachricht

4. Software-Aktie im Fokus: Software AG bucht unerwartet viel Neugeschäft - Umsatz und Ergebnis unter Druck

Die Software AG hat in der Corona-Pandemie im zweiten Quartal überraschend viele Aufträge eingesammelt. Zur Nachricht

5. EVOTEC-Tochter erhält Auftrag für Antikörper gegen COVID-19

Das Plattformunternehmen Just - EVOTEC Biologics hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar zur Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von COVID-19 erhalten. Zur Nachricht

6. HAMBORNER REIT erwartet 2020 leicht höhere Mieterlöse

Der Immobilienkonzern HAMBORNER REIT erwartet für das laufende Jahr trotz der Corona-Krise leicht höhere Miet- und Pachterlöse als im Vorjahr. Zur Nachricht

7. Corona-Krise bringt United Airlines tief in die roten Zahlen - United Airlines-Aktie nachbörslich dennoch fester

Die Corona-Pandemie hat die US-Fluggesellschaft United Airlines im zweiten Quartal weiter heftig belastet. Zur Nachricht

8. Snap-Aktie taucht nachbörslich ab: Snapchat -Mutter enttäuscht trotz höherem Umsatz

Die Snapchat-Mutter Snap hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel einen kleinen Teil ihrer deutlichen Aufschläge vom Vortag abgegeben. Am Markt war die Rede von leichten Gewinnmitnahmen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,98 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 41,53 Dollar.

10. Euro hält sich auf hohem Niveau

Der Euro hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,15 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1547 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im Januar vergangenen Jahres.

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com