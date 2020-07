EVOTEC-Tochter erhält Auftrag für Antikörper gegen COVID-19

Wie die im MDAX und TecDAX notierte Muttergesellschaft EVOTEC SE mitteilte, ist es Ziel dieses Programms, dem US-Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen.

Die in Seattle ansässige Just - EVOTEC Biologics Inc wird im Rahmen dieser Vereinbarung ein Herstellungsverfahren von zwei monoklonalen Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Antigene für die klinische Herstellung designen. Die monoklonalen Antikörper sollen in frühen klinischen Studien getestet und schließlich zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen eingesetzt werden.

