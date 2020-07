Werbung

Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Mittwoch teils zu Gewinnmitnahmen. Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,05 Prozent tiefer bei 13.165,29 Punkten, fällt anschließend aber etwas deutlicher auf rotes Terrain zurück.

Der TecDAX tendiert am Morgen dagegen in der Gewinnzone, nachdem er 0,01 Prozent fester bei 3.136,99 Zählern in den Handelstag gegangen war. Nach der jüngsten Rally kommt es beim deutschen Leitindex am Mittwoch zu Gewinnmitnahmen. Nun warten Anleger auf Signale für die nächsten Konjunkturimpulse in den USA. Die Fallzahlen der zweiten Corona-Welle in den USA scheinen nun auch wieder mehr in den Fokus zu rücken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte bewegen sich am Mittwoch auf rotem Terrain. Der EuroSTOXX 50 bewegt am Morgen in der Verlustzone. Zuvor war er 0,16 Prozent leichter bei 3.399,88 Einheiten gestartet. Zur Wochenmitte kommt es an Europas Aktienmärkten zu Gewinnmitnahmen. Die Corona-Pandemie bleibt weiterhin ein Unsicherheitsfaktor und die Fallzahlen in den USA steigen weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag zwiegespalten. Der Dow Jones beendete den Handel um 0,60 Prozent höher bei 26.840,40 Punkten. Er hatte sich nach einer um 0,57 Prozent höheren Eröffnung bei 26.833,14 Punkten in der Gewinnzone festgeetzt. Der NASDAQ Composite musste zur Schlussglocke hingegen Einbußen in Höhe von 0,81 Prozent auf 10.680,36 Zähler hinnehmen. Auch er hatte zunächst 0,66 Prozent stärker bei 10.837,88 Einheiten eröffnet und zeitweise sogar ein neues Allzeithoch bei 10.839,93 Punkten markiert, war dann jedoch klar in die Verlustzone abgerustscht. Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung schob vor allem die Papiere der "Old Economy" am Dienstag an. Auch die Einigung auf ein billionenschweres Konjunkturpaket während des EU-Gipfels sorgte für gute Stimmung. Dennoch blieben die anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA ein Wermutstropfen. Gegenwind kam außerdem von Aussagen des republikanischen Senators McConnel, der nicht an ein schnelles neues Stimuluspaket glaubt. Daneben nahm auch die Berichtsaison wieder Fahrt auf. So legten unter anderem IBM und Coca-Cola Zahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken