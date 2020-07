EVOTEC-Aktie steigt Richtung Jahreshoch: EVOTEC-Tochter erhält Auftrag für Antikörper gegen COVID-19

Das Hamburger Unternehmen soll für die USA Antikörper gegen die Lungenkrankheit COVID-19 entwickeln und herstellen. Die EVOTEC -Tochter Just - EVOTEC Biologics habe vom US-Verteidigungsministerium einen entsprechenden Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar (15,9 Mio Euro) erhalten, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mit.