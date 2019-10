10 wichtige Fakten zur Wochenmitte an der Börse - Flut an US-Bilanzen erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,5 Prozent ab auf 12.696,10 Punkte.

2. Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

In Japan, wo gestern aufgrund der Krönung des Kaisers kein Handel stattfand, legt der Leitindex Nikkei derzeit 0,41 Prozent auf 22.641,31 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite dagegen 0,18 Prozent tiefer bei 2.949,11 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt daneben 0,89 Prozent ab auf 26.547,70 Punkte.

3. Softbank übernimmt WeWork nach geplatztem Börsengang

Der Büroraum-Anbieter WeWork ist nach dem geplatzten Börsengang wie erwartet von seinem Großaktionär Softbank gerettet worden. Zur Nachricht

4. Nike kündigt Chefwechsel an - Ex-eBay-Chef übernimmt Spitzenjob

Bei Nike naht das Ende einer Ära: Der langjährige Vorstandschef Mark Parker hat seinen Rücktritt angekündigt. Zur Nachricht

5. ServiceNow-Aktie nachbörslich auf Talfahrt: Ex-SAP-Chef McDermott heuert bei ServiceNow an

Der erst kürzlich überraschend als Chef beim DAX-Konzern SAP zurückgetretene Top-Manager Bill McDermott hat einen neuen Job in den USA. Zur Nachricht

6. ABB-Aktie: Weniger Gewinn, aber dennoch über Erwartungen

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber deutlich übertroffen. Zur Nachricht

7. Niederlage für Johnson: Geregelter Brexit wohl nicht bis Halloween - Kommen jetzt Neuwahlen?

Nach der vom britischen Parlament erzwungenen Vollbremsung beim Brexit muss Premierminister Boris Johnson wider Willen erneut das Gespräch mit Brüssel suchen. Zur Nachricht

8. US-Schwergewichte präsentieren Quartalszahlen

Neben eBay legen Microsoft, Tesla und PayPal ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vor. Zu den Terminen des Tages

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Vorausgegangen war ein erneuter Anstieg der Ölreserven in den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,43 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 54,08 Dollar.

10. Eurokurs belastet

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vor Vortag angeknüpft. Nachdem das Tauziehen um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU am Vortag noch deutlich belastet hatte, ging es mit dem Kurs am Morgen nur noch leicht nach unten. Der Euro wurde bei 1,1120 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend.

