10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX um Nulllinie erwartet

Der DAX dürfte zum Start in den Donnerstagshandel kaum von der Stelle kommen. In vorbörslichen Indikationen steht er zeitweise 0,1 Prozent höher bei 18,174 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

An den wichtigsten asiatischen Märkten haben am Donnerstag die Verkäufer das Sagen. In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,98 Prozent auf 39.278 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,61 Prozent abwärts auf 2.955 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong sackt gleichzeitig um 2,04 Prozent auf 17.722 Einheiten ab.

3. Micron Technology mit schwarzen Zahlen

Die nachbörsliche Bilanzvorlage des Halbleiterkonzerns Micron Technology beschäftigt die Anleger an der US-Börse NASDAQ. Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2024 erzielte Micron Technology 0,62 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 1,73 US-Dollar je Aktie in den Büchern verzeichnet war. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank und weitere Banken überzeugen Fed bei US-Stresstest

Die größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Alle getesteten 31 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Auch die Deutsche Bank hatte mit ihrem US-Ableger bei der Belastungsprobe anhand simulierter Krisenszenarien keine Probleme. Zur Nachricht

5. UniCredit in Russland zu Millionenhohem Schadensersatz verurteilt

UniCredit ist in Russland wegen eines aufgegebenen Gasprojekts mit dem Staatskonzern Gazprom zu Schadensersatz verurteilt worden. Ein russisches Gericht hat entschieden, dass die italienische Bank 450 Millionen Euro an ein Joint Venture von GAZPROM zu zahlen hat. Dieses hatte Ansprüche wegen Bankgarantien angemeldet. Zur Nachricht

6. Ex-Telekom-Manager wechselt zu Vodafone

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone verstärkt sich mit einem langjährigen Manager der Deutschen Telekom. Hagen Rickmann rücke im März 2025 in die Geschäftsführung von Vodafone Deutschland und verantworte dort die Firmenkundensparte, teilte die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns am Mittwoch in Düsseldorf mit. Zur Nachricht

7. Nordex fährt Produktion in Werk in Iowa wieder hoch

Die Nordex Group nimmt in den USA wieder die Produktion im Werk in Iowa auf. Das sei Teil der Wachstumsstrategie in Nordamerika, teilte der Windanlagenhersteller Nordex mit. Zur Nachricht

8. Höhepunkt des US-Wahlkamps: TV-Duell von Biden und Trump steht an

Erstmals seit vier Jahren kommt es zu einem direkten Showdown der erbitterten politischen Gegner Joe Biden und Donald Trump . In der deutschen Nacht zu Freitag treten der US-Präsident und sein Amtsvorgänger im laufenden Wahlkampf zum TV-Duell gegeneinander an. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden seit Oktober 2020. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,07 US-Dollar und damit 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls leicht um 21 Cent auf 80,69 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar leicht zu

Der Euro ist am Donnerstagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0690 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0689 Dollar festgesetzt.