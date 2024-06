Asiens Börsen geben nach -- Deutsche Bank überzeugt bei US-Stresstest -- Micron Technology mit schwarzen Zahlen

Auch am Donnerstag dürfte der DAX seinen Schlingerkurs weiter fortsetzen. Impulse dürften am Nachmittag einmal mehr von der US-Konjunktur kommen, denn dort stehen zahlreiche Daten zur Veröffentlichung an.

Anleger an den Börsen in Europa zeigten sich am Mittwoch zurückhaltend.

Der EURO STOXX 50 eröffnete den Handel im Plus und hielt sich zunächst auch in der Gewinnzone. Im Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und ging schließlich 0,41 Prozent schwächer bei 4.915,94 Punkten aus der Sitzung.

Händler erwarten am Donnerstag keine marktweiten Bewegungen, da Anleger sich vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Freitag zurückhalten dürften. Die Vorgaben sind zudem uneinheitlich: Gewinnen an der Wall Street stehen teils kräftige Verluste in Asien gegenüber.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken