Skepsis schwindet langsam

Noch scheinen Finanzberater zögerlich zu sein, doch BlackRock wähnt sich optimistisch, was die langfristige Akzeptanz von Bitcoin-ETFs betrifft.

• Finanzberater noch verhalten

• BlackRock: BTC-ETFs haben langfristig großes Potenzial

• Interesse dürfte langfristig steigen



Laut Samara Cohen, Chief Investment Officer für ETF- und Indexinvestitionen bei BlackRock, zeigen sich Finanzberater weiterhin zurückhaltend gegenüber Bitcoin-ETFs. Trotz der steigenden Popularität von Kryptowährungen verläuft die Akzeptanz dieser Investmentprodukte eher schleppend, erklärt sie gegenüber CNBC. Viele Berater zögern, ihre Kunden in Bitcoin-ETFs zu investieren, da sie weiterhin Bedenken hinsichtlich der Volatilität und der regulatorischen Unsicherheit haben, so Cohen. In diesem Zusammenhang betont sie, dass die Einführung von Bitcoin-ETFs ein schrittweiser Prozess sei. Trotz der anfänglichen Zurückhaltung gäbe es nun Anzeichen für eine langsame, aber stetige Akzeptanz. Denn: Die ETFs bieten eine Möglichkeit, in den Kryptowährungsmarkt zu investieren, ohne direkt Bitcoin kaufen zu müssen, was für einige Anleger durchaus attraktiv sein könnte, so Cohen.

Herausforderungen und Chancen

Die größten Herausforderungen dürften die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Marktvolatilität sein. Dennoch scheint BlackRock optimistisch zu bleiben und rechnet mit einem langfristig großen Potenzial von Bitcoin-ETFs. Dafür sei es jedoch wichtig, sowohl Berater als auch Anleger umfassend aufzuklären - nur so erreiche man Akzeptanz auf allen Ebenen, erklärt Cohen gegenüber CNBC. Die zwar langsame, aber stetige Annäherung der Finanzberater an Bitcoin-ETFs zeige, dass trotz bestehender Bedenken sowohl das Interesse als auch das Potenzial für diese Produkte wachsen würde, so Cohen. Mit fortschreitender Regulierung und zunehmendem Verständnis könnten Bitcoin-ETFs daher zu einem festen Bestandteil des Anlageportfolios werden.

