1. DAX nimmt neuen Rekord ins Visier

Der DAX dürfte mit Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Der am Freitag erzielte Höchststand von 20.924,50 Punkten könnte im Handel übertroffen werden. Der Tag fällt mit der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten zusammen.

Trump, ein Republikaner, übernimmt das Präsidentenamt in Washington von Joe Biden, der zuvor als Demokrat im Weißen Haus amtierte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

In Fernost dominieren zum Wochenstart mehrheitlich die Bullen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 1,17 Prozent zu und ging bei 38,02,50 Punkten aus dem Handel. In China sind die Anleger unterdessen unentschlossen: Der Shanghai Composite zeigt sich zeitweise um 0,04 Prozent tiefer bei 3.240,46 Indexpunkten. In Hongkong legt der Hang Seng daneben um 1,72 Prozent auf 19.920,54 Punkte zu.

3. Trump kehrt zurück an die Spitze der USA: Das gilt es zur Amtseinführung zu wissen

Es ist so weit: Donald Trump wird heute als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt, was seine zweite Amtszeit markiert. Die Zeremonie wurde wegen eisiger Kälte ins Innere des US-Kapitol in Washington, D.C., verlegt. Zur Nachricht

4. BVB-Krise spitzt sich zu: Niederlage gegen Frankfurt - Sahin angezählt

Der Champions-League-Finalist des vergangenen Jahres gerät in der Bundesliga in immer größere Not und hat auch zum Auftakt der Rückrunde gegen Eintracht Frankfurt ohne den wechselwilligen Toptorjäger Omar Marmoush 0:2 (0:1) verloren. Zur Nachricht

5. Trump lanciert eigenen Krypto-Coin "$TRUMP"

Donald Trump hat Unterstützung für Kryptowährungen versprochen - und pünktlich zur Rückkehr ins Weiße Haus setzt er ein Zeichen mit einem eigenen "Meme Coin". Zur Nachricht

6. Commerzbank erwägt offenbar Abbau tausender Jobs

Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit zu verhindern, prüft die Commerzbank einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge auch den Abbau tausender Jobs. Zur Nachricht

7. TikTok nach vorübergehendem Blackout schon wieder online - Trump will Joint Venture

Der TikTok-Blackout in den USA währte nur kurz: Die Betreiber der Video-App haben sie nach rund zwölf Stunden wieder eingeschaltet. Zur Nachricht

8. Börse Stuttgart rechnet mit Zunahme des Kryptohandels

Die Börse Stuttgart erwartet unter US-Präsident Donald Trump eine hohe Nachfrage nach Kryptowährungen. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Am Montagmorgen präsentieren sich die Ölpreise mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 77,91 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 80,58 Dollar zurückfiel.

10. Euro legt zum Dollar zu

Der Euro gewinnt im frühen Handel zum Dollar zeitweise 0,33 Prozent uaf 1,0307 USD.