Börsenhandel am Dienstag: 10 wichtige Fakten

Der DAX verbucht bereits vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag leichte Gewinne.

2. Börsen in Fernost ohne klare Tendenz

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeiteise 1,98 Prozent auf 29.097,02 Punkte.

In China geht es jedoch aufwärts. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,41 Prozent auf 3.491,96 Zähler zu. In Hongkong beträgt das Plus beim Hang Seng 0,16 Prozent auf 29.151,41 Indexpunkte. (7.25 Uhr MESZ)

3. IBM überrascht mit Umsatzwachstum

Big Blue IBM hat die Schätzungen der Wall Street mit einem überraschenden Umsatzanstieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres übertroffen und damit eine Serie von Umsatzrückgängen über vier Quartale beendete. Zur Nachricht

4. VW-LKW-Tochter TRATON hebt nach überraschend gutem Quartal Jahresziel an

Die VW-Nutzfahrzeugholding TRATON blickt nach einem überraschend guten Jahresstart etwas optimistischer auf 2021. Zur Nachricht

5. BMW steigert Marge im Autogeschäft im ersten Quartal deutlich - Erwartungen übertroffen

Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal mehr verdient als im Vergleichszeitraum und die Markterwartungen übertroffen. Zur Nachricht

6. Tesla-Chef Musk: Autopilot bei Crash in Texas nicht eingeschaltet

Nach dem Crash eines Tesla-Elektroautos mutmaßlich ohne Fahrer am Steuer hat Firmenchef Elon Musk einen Zusammenhang mit dem Autopilot-Assistenzsystem bestritten. Zur Nachricht

7. Facebook geht auf Clubhouse-Jagd

Der jüngste Erfolg der Talk-App Clubhouse hat Facebook aufgeschreckt. Zur Nachricht

8. Apple-Aktie: Neues iPad-Modell bei Apple-Event erwartet

Apple stellt neue Produkte wegen der Corona-Pandemie wieder nur bei einem Online-Event vor. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise haben am Dienstag wieder zugelegt und auf dem höchsten Niveau seit Anfang März notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,73 US-Dollar.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel seine Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2072 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Anfang März.

Bildquellen: Flossbach von Storch