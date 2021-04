DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen ohne klare Tendenz -- IBM überrascht mit Umsatzwachstum -- Facebook geht auf Clubhouse-Jagd -- Tesla, Apple, TRATON, BMW, EVOTEC im Fokus

Der DAX ging 0,05 Prozent schwächer bei 15.361,15 Punkten in die Sitzung. Auch im Anschluss bewegt er sich in einer engen Range um die Nulllinie. Der TecDAX tendiert indes etwas schwächer.

Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag kaum Bewegung ersichtlich.

Nach der jüngsten Rekordjagd waren an den US-Börsen kleinere Gewinnmitnahmen zu beobachten. Marktbeobachter verwiesen auf Probleme mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson . Es besteht der Verdacht, dass er Blutgerinnsel verursachen könnte, was letztlich dazu führen könnte, dass die Impfkampagne in den USA etwas ins Stocken gerät.

In Fernost können sich die Börsen am Dienstag nicht auf eine gemeinsame Tendenz einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeiteise 1,98 Prozent auf 29.097,02 Punkte.

In China geht es jedoch aufwärts. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,41 Prozent auf 3.491,96 Zähler zu. In Hongkong beträgt das Plus beim Hang Seng 0,16 Prozent auf 29.151,41 Indexpunkte. (7.25 Uhr MESZ)

Verluste in Japan werden mit einem starken Yen-Anstieg begründet. Sorgen über die Corona-Pandemie treiben Anleger in den sicheren Währungshafen, heißt es. In China stützt hingegen die Aussage der Zentralbank, den Leitzins beizubehalten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken