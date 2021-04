Analyst: Darum ist ein Bitcoin 120.000 US-Dollar wert

• Bitcoin mit beachtlicher Rally• Kryptowährung zunehmend eine Alternative zu Gold• Analyst sieht großes Potential

Der Bitcoin konnte jüngst die Marke von 60.000 US-Dollar übersteigen. Hierzu dürfte wesentlich beigetragen haben, dass immer mehr institutionelle Investoren wie MicroStrategy, Square, Grayscale oder auch Tesla großes Interesse an der Cyberdevise zeigen. Sie sind vor allem an seiner Funktion als langfristiger Wertspeicher interessiert und sehen darin teilweise sogar eine Alternative zu Gold, welches traditionell als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt.

Großer Anti-Fiat-Markt

Um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern, haben die Währungshüter rund um den Globus ihre Geldpolitik extrem gelockert, was jedoch auch Risiken für die Inflation mit sich bringt. Bei vielen Anlegern schwindet infolge dessen jedoch das Vertrauen in das staatliche Finanzsystem, weshalb sie sich anderen sicheren Anlagealternativen wie beispielsweise Gold und teilweise eben auch Bitcoin zuwenden. Schließlich wurde der Bitcoin als dezentrales, staatlich unabhängiges und nicht-inflationäres Zahlungsmittel entworfen.

Angesichts dieser Entwicklung ist auch Dhaval Joshi sehr bullish für den Bitcoin. Wie "MarketWatch" berichtet, geht der Analyst von BCA Research nämlich davon aus, dass der Bitcoin einen größeren Anteil am Anti-Fiat-Markt, der ein Volumen von 15 Billionen Dollar habe, erobern wird: "So lange wir ein Fiat-Geld-System haben, wird es auch eine Nachfrage nach Anti-Fiat-Anlageformen geben, die als Absicherung gegen die Gefahr einer Entwertung des Fiat-Geldes dienen", so der Analyst. Selbst wenn die Zentralbanken eigene Digitalwährungen entwickeln würden, so würde dies nichts an den Sorgen bezüglich des Fiat-Geldes ändern, meint Joshi.

Derzeit wird der Anti-Fiat-Markt klar von Gold dominiert, während der Bitcoin nur auf einen Anteil von 10 Prozent komme. Doch "wenn sich dieser Anteil verdoppelt oder verdreifacht, müsste sich rechnerisch auch der Kurs der Kryptowährung verdoppeln oder verdreifachen", meint der Analyst.

Joshi räumt in diesem Zusammenhang zwar ein, dass Gold einen inhärenten Wert besitzt, weil man es etwa zur Schmuckherstellung verwendet. Jedoch ergebe sich der überwiegende Teil seines Wert daraus, dass das gelbe Edelmetall den Status als dominierende Anti-Fiat-Anlage genießt.

Bitcoin 120.000 US-Dollar wert?

Auch die viel geäußerte Kritik, dass der Bitcoin volatiler als Gold ist, sieht Dhaval Joshi als berechtigt an. Um diesem Risiko größerer Kursrückgänge Rechnung zu tragen, empfiehlt der Analyst, dass Investoren für einen US-Dollar, den sie in Kryptowährungen halten, auch drei US-Dollar in Gold anlegen sollten. Außerdem rät er dazu, das Portfolio mit verschiedenen Cyberwährungen, beispielsweise auch mit Ethereum, zu diversifizieren.

Laut "MarketWatch" impliziere das Verhältnis von einem zu drei US-Dollar, dass Kryptowährungen auf einen Anteil von 25 Prozent am Anti-Fiat-Markt kommen sollten. Damit käme der Bitcoin auf einen Wert von etwa 120.000 US-Dollar.

