DAX kurz über 15.500 Punkten: DAX geht nach neuem Rekordhoch zum Wochenstart die Puste aus

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 15.496,87 Punkten in den Handel ein, das reichte für ein neues Rekordhoch. Direkt im Verlauf schaffte es das Börsenbarometer erstmals bei 15.501,84 Punkte über die 15.500er-Marke. Erst am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei 15.473,83 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt. Letztlich ging es für den DAX um 0,59 Prozent auf 15.368,39 Zähler abwärts.

Anleger konzentrierten sich voll auf die Chancen für die Wirtschaft in einer Zeit nach der Corona-Pandemie - in Hoffnung auf erfolgreiche Impfkampagnen gepaart mit den Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken. Weltweit haussieren die Börsen mit immer neuen Rekorden in den USA - am Montag geht es auch dort ruhiger zu. In Asien entwickelten sich die Börsen zum Wochenauftakt meist solide mit Ausnahme von Indien, wo hohe Infektionszahlen die Kurse drückten.

"Rückschlag eher der Normalfall"

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners wäre am deutschen Aktienmarkt nach der imposanten Rekordjagd nun ein Rückschlag eher der Normalfall als eine Überraschung. Dazu komme der saisonale Effekt, schrieb er und erinnerte an die Börsenweisheit "Sell in May and go away". Demnach soll der Mai ein guter Monat sein, um vor den Sommermonaten Gewinne mitzunehmen.

Am Montag hieß es, die Stimmung bleibe grundsätzlich gut, da Anleger weiter auf die Chancen für die Wirtschaft in einer Zeit nach der Corona-Pandemie setzten. Marktbeobachter Milan Cutkovic vom Broker Axi verwies auf die gut angelaufene US-Berichtssaison als "Motor für eine Fortsetzung des Bullenmarktes".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag