EU übt Option für 100 Millionen Impfstoffdosen von Pfizer/BioNTech aus - Aktien uneinheitlich

Die Kommission habe eine entsprechende Option aus dem am 17. Februar 2021 erweiterten Vertrag ausgeübt, teilten die Hersteller BioNTech und Pfizer mit. Damit bekomme die EU nun insgesamt 600 Millionen Impfstoffdosen. Das reicht rein rechnerisch für etwa zwei Drittel der europäischen Bevölkerung. Alle Impfstofflieferungen seien für 2021 geplant.

"Bis heute haben wir alle unsere Lieferverpflichtungen gegenüber der Europäischen Kommission erfüllt, und wir planen, im zweiten Quartal 250 Millionen Dosen an die Europäische Union zu liefern", sagte Pfizer-Chef Albert Bourla laut Mitteilung. "Das sind viermal so viele Dosen wie im ersten Quartal." Der Impfstoff wird in Produktionsstätten in Europa hergestellt.

Am Montag verlor die BioNTech-Aktie an der NASDAQ um 1,36 Prozent auf 149,48 Dollar, während die Pfizer-Aktie an der NYSE um 0,99 Prozent auf 38,95 Dollar zulegte.

