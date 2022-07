Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 2,40 Prozent auf 27.608,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,67 Prozent höher bei 3.301,25 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,74 Prozent auf 21.020,61 Einheiten zu.

3. Uniper-Einigung steht offenbar kurz bevor - Uniper-Aktie legt nachbörslich zu

Das Rettungspaket für den strauchelnden Energiekonzern Uniper ist Kreisen zufolge so gut wie geschnürt. Zur Nachricht

4. HELLA-Aktie: HELLA erleidet im abgelaufenen Geschäftsjahr Ergebniseinbruch - leichtes Umsatzminus

Der Autozulieferer HELLA hat wegen Teilemangel und steigende Kosten im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Ergebniseinbruch verzeichnet. Zur Nachricht

5. ASML-Aktie: ASML schraubt Erwartungen für Jahresumsatz nach unten - verzögerte Umsatzbuchungen

Trotz Auftragseingängen in Rekordhöhe schraubt der Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Erwartungen für den Jahresumsatz nach unten. Zur Nachricht

6. VW-Aktie: VW will mit Scout neue E-Auto-Marke einführen

Die Volkswagen AG stellt ihr nordamerikanisches Management neu auf und bereitet die Einführung einer neuen Marke vor, um den Absatz von Elektrofahrzeugen zu steigern und den Marktanteil in den USA zu erhöhen. Zur Nachricht

7. Novavax-Aktie: FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene

Erwachsene in den USA können sich künftig auch mit dem Impfstoff des Hersteller Novavax gegen das Coronavirus impfen lassen. Zur Nachricht

8. Netflix-Aktie nach Zahlen kräftig im Plus: Netflix verdient mehr als erwartet - Nutzerzahlen besser als befürchtet

Der Streaming-Pionier Netflix hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,51 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 103,88 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,02 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von Italiens Regierungschef Mario Draghi über der Marke von 1,02 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com