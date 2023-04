Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Mittwoch vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer bei 15.851,87 Punkten erwartet. Die runde Marke von 16.000 Punkten bleibt im Blick, erweist sich aber als zäher Widerstand.

2. Börsen in Fernost schwächer

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiaitschen Handelsplätze mit Abgaben. Der japanische Leitindex Nikkei fällt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,31 Prozent auf 28.569 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,14 Prozent auf 3.388 Einheiten nach. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng gleichzeitig um 0,71 Prozent schwächer und notiert bei 20.505 Zählern.

3. Netflix kann mit Zahlen nicht überzeugen

Im ersten Quartal steigerte der Online-Videodienst Netflix die Kundenzahlen um 1,75 Millionen auf 232,5 Millionen Nutzerkonten, wie er am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Experten hatten mit einem deutlich stärkeren Zuwachs gerechnet. Auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr fiel durchwachsen aus. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank muss sich einen neuen Vize-Chef suchen

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Karl von Rohr, will den Frankfurter Bankkonzern im Herbst verlassen. Von Rohr habe den Aufsichtsrat über seinen Wunsch informiert, seinen Vorstandsvertrag nicht über das vorgesehene Ende am 31. Oktober 2023 hinaus zu verlängern, teilte die Deutsche Bank AG mit. Zur Nachricht

5. Gerresheimer mi Kapitalerhöhung - Emissionserlös in dreistelliger Millionenhöhe

Die Gerresheimer AG hat am Dienstag im Rahmen einer am frühen Abend angekündigten Privatplatzierung 3,14 Millionen Aktien zu je 86,50 Euro in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ohne Bezugsrecht ausgegeben. Zur Nachricht

6. Henkel-Chef erwartet baldigen Verkauf des Russland-Geschäfts

Für Henkel verzögert sich der Verkauf des Russland-Geschäfts CEO Carsten Knobel zufolge weiter. Er sei aber "zuversichtlich, den Verkauf bald abzuschließen", "voraussichtlich an ein Konsortium aus russischen Finanzinvestoren", sagte Knobel laut vorab veröffentlichtem Redetext am kommenden Montag den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns. "Doch der Prozess ist sehr komplex. Und dauert länger als wir erwartet hatten", so Knobel. Zur Nachricht

7. ASML mit leichtem Umsatzplus - Erwartungen geschlagen

Der Chipausrüster ASML hat im ersten Quartal dank einer schnelleren Installation seiner Systeme seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Der Umsatz stieg von 6,4 Milliarden im Vorquartal auf 6,75 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Zur Nachricht

8. United Airlines verzeichnet Umsatzsprung - Ausblick überzeugt

Die US-Fluggesellschaft United Airlines ist mit roten Zahlen ins Geschäftsjahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende März fiel unter dem Strich ein Verlust von 194 Millionen Dollar (177 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Immerhin dämmte die Airline das Minus deutlich ein - vor einem Jahr hatte es angesichts starker Belastungen durch die Corona-Variante Omikron noch bei 1,4 Milliarden Dollar gelegen. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwochmorgen mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,18 auf 80,68 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,20 auf 84,57 Dollar zurückfiel.

10. Euro stagniert knapp unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter bei knapp 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0970 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt.

