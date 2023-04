US-Bilanzen bleiben im Blick: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen geben nach -- ASML mit leichtem Umsatzplus -- Netflix überzeugt nicht -- Deutsche Bank, Gerresheimer im Fokus

Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte etwas tiefer erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 15.845,61 Punkten. Am Vortag hatte er 0,59 Prozent fester bei 15.882,67 Punkten geschlossen. Der TecDAX wird am Mittwoch nur knapp unter seinem Vortagesschluss erwartet. Da hatte er marginale 0,01 Prozent auf 3.321,55 Zähler hinzugewonnen.

Experten erwarten für Mittwoch nicht allzu viel Bewegung am deutschen Aktienmarkt. Die runde Marke von 16.000 sowie das Rekordhoch bei 16.290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Erstere erwies sich in den letzten Handelstagen jedoh als zäher Widerstand.

Daneben geht der Blick weiter in die USA. Dort hat Netflix am Vorabend Zahlen vorgelegt und enttäuscht. Am Abend öffnet nach Börsenschluss auch der Elektroautobauer Tesla seine Bücher. Dabei wird sich zeigen, ob der Preiskrieg bei Elektroautos seine Spuren in den Büchern von Tesla hinterlassen hat.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken