Für zwei Milliarden Dollar: Pharmariese GSK übernimmt BELLUS Health - GSK-Aktie tiefer, BELLUS Health-Aktie verdoppelt sich nahezu

Wie GSK mitteilte, verschafft die Übernahme dem Konzern einen Zugang zu Camlipixant, einem Medikament gegen refraktären chronischen Husten, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung befindet.

Nach der voraussichtlichen Zulassung und Markteinführung von Camlipixant im Jahr 2026 wird die Übernahme des in Kanada ansässigen Unternehmens voraussichtlich ab 2027 einen positiven Effekt auf den bereinigten Gewinn je Aktie haben, wobei Sonder- und andere einmalige Posten herausgerechnet werden. Zudem habe es das Potenzial, bis 2031 und darüber hinaus erhebliche Umsätze zu erzielen, so das Unternehmen weiter. "Diese vorgeschlagene Übernahme ergänzt unser Portfolio an Spezialmedikamenten und baut auf unserer Expertise im Bereich der Atemwegstherapien auf", sagte Chief Commercial Officer Luke Miels.

Die Aktie von GSK zeigt sich im Handel an der Börse in London zeitweise 1,72 Prozent tiefer bei 14,86 GBP. Die BELLUS Health-Aktie zieht im US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 98,62 Prozent auf 14,41 US-Dollar an.

