NASDAQ-Wert Amazon: In diesem 100-Milliarden-US-Dollar-Markt könnte Amazon maßgeblich mitwirken

Amazon wurde 1994 durch Jeff Bezos gegründet. Der Hauptgeschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Seattle. Seit 1997 ist das Unternehmen börsennotiert und verzeichnete bei seinen Aktien (inklusive Aktiensplits) eine Steigerung von 118.205,54 Prozent. Aktuell ist eine Amazon-Aktie für 102,74 US-Dollar erhältlich. (Stand: 17.04.2023). Das Unternehmen vertreibt neben Büchern, Bekleidung und Elektrogeräten zusätzlich auch Drogerie- und Baumarktartikel, Lebensmittel sowie Sport- und Freizeitprodukte und Spielzeug. Im Jahr 2022 erzielte der Online-Versandhändler weltweit 514 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz.

Matthew Cost von Morgan Stanley gibt in einer Berechnung äußerst positive Prognosen in Bezug auf eine deutliche Gewinnsteigerung für das Unternehmen ab, wie Barron's mit Verweis auf einen Bericht Costs schreibt. In Deutschland hat Amazon im Jahr 2021 für digitale Werbung 95,229 Millionen Euro ausgegeben. Das soll sich laut Cost lohnen. Demnach soll der E-Commerce-Händler von einem Anstieg der Werbeausgaben in digitalen Medien durch eine deutliche Gewinnsteigerung in den nächsten Jahren profitieren.

Schnelles Wachstum

Bei der digitalen Werbung bieten Einzelhändler diversen Marken Werbemöglichkeiten an. Matthew Cost sieht darin ein schnelles Wachstum. Seine Prognose beläuft sich auf eine Steigerung von 17,7 Prozent pro Jahr. Amazon ist seit seiner Gründung im Bereich Online-Versandhandel Marktführer. Der Analyst sieht den Bereich der Online-Werbung als sicheren Hafen für das Unternehmen, seine Marktposition weiterhin zu verteidigen. Beinahe die Hälfte des Gesamtbudgets für Online-Werbung könnte der Bereich der Einzelhandelswerbung in naher Zukunft ausmachen.

Gewinnsteigerung durch höhere Umsätze

Laut der Berechnung von Cost könnte der Online-Versandhändler bis 2025 einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar generieren, sofern das Unternehmen seine Werbeausgaben in Retailmedien erhöht. Für bessere Treffer können Werbetreibende die Kundendaten des Einzelhändlers nutzen. Außerdem sei Amazon durch große Kundenstämme in der Lage, in den nächsten fünf Jahren auf dem Markt der Einzelhandelsmedien zu wachsen.

