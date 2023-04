UBS darf zurückgekaufte Aktien für Credit-Suisse-Übernahme verwenden - CS-Zahlen kommen früher: UBS- und CS-Aktien profittieren

Bei einem Austauschverhältnis von einer UBS -Aktie für 22,48 Credit-Suisse -Aktien seien für den Vollzug der Transaktion maximal rund 178 Millionen UBS-Aktien notwendig, teilte die Schweizer Großbank am Dienstag mit. Die Schweizerische Übernahmekommission habe nun dem Antrag der UBS zugestimmt, einen Teil der zuvor erworbenen eigenen Titel entgegen dem ursprünglich angekündigten Rückkaufzweck als Fusionsaktien zu verwenden. Zum 14. April habe das Institut rund 473 Millionen eigene Aktien gehalten. Dies entspreche 13,42 Prozent des Aktienkapitals.

Credit Suisse veröffentlicht Quartalszahlen bereits am Montag

Die Credit Suisse wird das Ergebnis für das erste Quartal früher als geplant veröffentlichen. Die Großbank will die Zahlen am kommenden Montag vorlegen, wie sie am Dienstag überraschend ankündigte. Ursprünglich waren die Zahlen für den darauffolgenden Donnerstag angekündigt gewesen.

Am Montag soll nur derweil eine Pressemitteilung sowie eine Zeitreihe von Finanzdaten veröffentlicht werden, wie es weiter hieß. Eine Präsentation für Analysten und Investoren - wie sonst üblich - wird es nicht geben.

Einen Tag später, am Dienstag kommende Woche, wird die UBS ihre Quartalszahlen präsentieren. Vor rund einem Monat hatte die UBS angekündigt, die Credit Suisse zu übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wurde für das jetzt laufende zweite Quartal angekündigt.

Credit Suisse-Aktien gewinnen im Schweizer Handel zeitweise 1,76 Prozent auf 0,83 CHF, für die Aktie der UBS geht es daneben zeitweise 1,15 Prozent auf 18,94 CHF nach oben. Zürich (Reuters) und dpa-AFX

