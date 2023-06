Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Mittwoch trotz schwacher Vorgaben aus den USA und Asien knapp in der Gewinnzone erwartet. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise 0,18 Prozent fester bei 16.140 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Zur Wochenmitte finden die wichtigsten asiatischen Indizes keine gemeinsame Richtung. Der japanische Leitindex Nikkei steht gegen 7:50 Uhr unserer Zeit bei 33.587 Punkten um 0,59 Prozent höher. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite dagegen zur gleichen Zeit um 0,59 Prozent auf 3.221 Einheiten. Auch in Hongkong sind Verluste zu sehen: Der Hang Seng gibt gleichzeitig um 2,12 Prozent auf 19.191 Zähler nach.

3. Lufthansa veräußert Zahlungs-Spezialisten Airplus für dreistelligen Millionenbetrag

Die Lufthansa Group verkauft den Zahlungsspezialisten Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH für 450 Millionen Euro an eine schwedische Bank. Wie der Airline-Konzern mitteilte, ist ein Verkaufsvertrag mit der SEB Kort Bank AB aus Stockholm unterzeichnet worden. Zur Nachricht

4. FedEx erleidet Gewinnrückgang

FedEx hat im vierten Geschäftquartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Ergebnisse seien durch eine schwächere Nachfrage und steigende Kosten belastet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Memphis mit. Zur Nachricht

5. Jefferies-Analyst dampft Kursziel für LANXESS ein

Das Analysehaus Jefferies hat LANXESS von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 28 Euro gesenkt. Nun rückten auch die Schulden wieder in den Fokus, schrieb Analyst Chris Counihan am Dienstag nach der Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns. Zur Nachricht

6. Netflix baut Top-10-Listen aus

Der für seine Verschwiegenheit über Abruf-Daten bekannte Streamingriese Netflix gibt jetzt mehr Einblick in seine Statistiken. Die seit Mitte November 2021 wöchentlich am Dienstag veröffentlichten Top-10-Listen verschiedener Kategorien für die Woche davor (Montag bis Sonntag) bekommen ab sofort neue Angaben. Zur Nachricht

7. Auch Rivian und BTC Power übernehmen Teslas Ladenetz-Standard für E-Autos

In den USA wächst die Unterstützung für den Ladenetz-Standard von Tesla für E-Autos weiter. Der Chef von BTC Power, Frank Meza, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, sein Unternehmen werde ab dem kommenden Jahr ebenfalls Stecker des Typs Nacs an seinen Ladestationen anbieten. Zur Nachricht

8. VW-Tochter MAN Energy verkauft Gasturbinen-Geschäft nach China

Die Volkswagen-Tochter MAN Energy Solutions verkauft ihr Geschäft mit Gasturbinen nach China. Ein Kaufvertrag mit der staatlichen chinesischen CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) sei unterzeichnet worden. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,26 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 71,61 Dollar.

10. Euro über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Der Kurs bewegt sich etwas unterhalb des am vergangenen Freitag markierten einmonatigen Höchststands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Nejron Photo / Shutterstock.com