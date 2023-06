Stimmung weiter gedrückt: Asiatische Börsen uneins -- Lufthansa verkauft Zahlungs-Spezialist Airplus -- FedEx erleidet Gewinnrückgang

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts.

Der DAX ist mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen, die roten Vorzeichen blieben auch im Verlauf bestehen. Letztlich ging es 0,55 Prozent auf 16.111,32 Punkte nach unten.

Der TecDAX verlor zum Auftakt nur leicht, hier wurde das Minus im Handelsverlauf jedoch ebenfalls größer. Sein Schlussstand: 3.170,46 Zähler (-1,1 Prozent).

Trotz schwacher Vorgaben aus den USA und Asien wird der deutsche Leitindex am Mittwoch knapp im Plus erwartet. Am Blick steht vor allem die halbjährliche Rede von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Am Markt wird wie üblich auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik gehofft, zumal aktuell unklar ist, ob es in diesem Jahr doch noch zu weiteren Zinserhöhungen durch die Fed kommenw ird.

